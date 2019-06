Pfingsten in Geldern : Der Kirmes-Countdown läuft

Archivbild: Staschik (Fotomontage). Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Am Pfingstwochenende kommen 160 Schausteller und 250.000 Besucher nach Geldern auf die Festmeile. Mit dabei: neue Attraktionen. Nur wer mit dem Auto anreist, könnte es in diesem Jahr aufgrund vieler Baustellen schwer haben.

Verena Kensbock

Achterbahn und Riesenrad, Fassanstich und Feuerwerk, Zuckerwatte und Lebkuchen – und jede Menge Besucher. An Pfingsten, vom 8. bis 11. Juni, kommt die Kirmes nach Geldern und mit ihr strömen jedes Jahr etwa 250.000 Besucher durch die Stadt. „Die Gelderner Kirmes hat einen ganz besonderen Charakter“, sagt Dirk Janßen vom Schaustellerverband. „Hier kommen alle nach Hause, die jemals mit Geldern zu tun hatten.“ Die wichtigsten Infos für das Kirmes-Wochenende:

Zeitplan Eröffnet wird die Kirmes mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Sven Kaiser am Samstag, 8. Juni, um 14.30 Uhr. Vorher ziehen die Spielmannszüge im Sternmarsch und mit Flaggenparade durch die Stadt. Anschließend ist Happy Hour: Eine Stunde lang zahlen Besucher den halben Preis auf allen Fahrgeschäften, zudem gibt es viele Sonderangebote. Am Sonntag und Montag ist die Kirmes ab 11 Uhr geöffnet und schließt um Mitternacht. Am Dienstag, dem Familientag, locken reduzierte Preise von 11 bis 18 Uhr auf den Rummelplatz. Gegen 23 Uhr steigt das traditionelle Höhenfeuerwerk als Kirmes-Abschluss.

Info Zusätzliche Fahrten mit „De Geldersche“ Sonderfahrplan Für den Bus „De Geldersche“ gilt am Kirmes-Wochenende ein Sonderfahrplan mit zusätzlichen Touren am Pfingstsamstag und Dienstag. Auskunft dazu gibt es am Kundentelefon unter der Nummer 02831 398 777 oder online unter www.stadtlinie-geldern.de.

Verkehr Die Besuchermassen könnten in diesem Jahr problematisch werden, zumindest für alle Autofahrer. „Wir stellen die Bürger verkehrstechnisch auf die Probe“, sagt Stadtsprecher Herbert van Stephoudt. „Aber das kriegen wir hin.“ Denn wegen Bauarbeiten sind derzeit die Bahnhofstraße und die Königsberger Straße gesperrt. Damit die Innenstadt weiträumig umfahren werden kann, wird die Umleitung, die derzeit nur für Lkw gilt, auch für Autos geöffnet. Zudem wird auf der Schlossstraße ein absolutes Park- und Halteverbot gelten, damit Rettungswagen jederzeit zum Krankenhaus durchkommen. Autos, die auf dieser Hauptachse zum St.-Clemens-Hospital stehen, werden vom Ordnungsamt abgeschleppt.

Attraktionen 160 Schausteller kommen am Pfingstwochenende nach Geldern auf die Festmeile am Ost- und Nordwall. Dort werden elf große Fahrgeschäfte und neun Attraktionen für Kinder aufgebaut. Neu dabei ist das rasante Fahrgeschäft „Magic Fly“, auch bekannt als „Scheibenwischer“. Auf der Kreuzung vor Spielwaren Laumann wird „The Best XXL“ stehen, die höchste transportable Schaukel. Mit 120 Stundenkilometern werden Mutige bis zu 45 Meter hoch geschleudert.

Wer eine Weinprobe oder ein Frühstück in luftiger Höhe erleben will, ist beim Riesenrad „Movie Star“ richtig. In 26 Gondeln haben die Besucher beste Aussicht aus 38 Metern Höhe und bekommen dazu bei den Sonderfahrten noch Essen und Getränke. Das Riesenrad ist barrierefrei. Frühstück und Weinprobe sind direkt am Riesenrad buchbar. Die Wildwasserbahn „Piratenfluss“ kommt alle zwei Jahre nach Geldern und bietet Abkühlung bei hoffentlich gutem Wetter. Neu ist auch der Laufparcours „Big Bamboo“, der die Besucher auf 200 Quadratmetern in die Südsee entführt.

Altbewährt und auch wieder mit dabei sind unter anderem das Kult-Karussel „Break Dancer“, die Kinderachterbahn „Willy der Wurm“ und der Autoscooter „Highway No. 1“.

Gesundheit Bei leichten Verletzungen, Kreislaufproblemen oder anderen Gebaren steht das Team vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) aus Weeze bereit. Im ehemaligen kaufmännischen Berufskolleg in der Ostwallkurve sind die Sanitäter stationiert. Der alte Standort ist wegen des Abrisses nicht mehr verfügbar.

Sicherheit Auch die Kirmeswache der Polizei hat nun einen neuen Standort. Die Polizisten sind ebenfalls in der Ostwallkurve im ehemaligen kaufmännischen Berufskolleg hinter dem Riesenrad zu finden. Die mobile Wache wird ausgeschildert. Das DRK gibt zudem Kinder-Armbänder heraus, auf denen Telefonnummern notiert werden können. Falls ein Kind also auf der Kirmes verloren geht, können die Eltern informiert werden.

Parken Einen Kirmesplan mit allen Parkmöglichkeiten gibt es unter www.geldern.de in der Kategorie „Freizeit & Tourismus“ unter „Highlight“. Das Marktparkhaus erweitert an diesem Wochenende die Öffnungszeiten. Es hat am Samstag ab 7.30 Uhr, Sonntag und Montag ab 12 Uhr und jeweils bis 22 Uhr geöffnet, am Dienstag wiederum von 7.30 bis 20 Uhr.

Straßensperrungen Für den Aufbau wird am Mittwoch der Ostwall ab 8 Uhr gesperrt, der Nordwall und die Durchfahrt auf die B 58 ab 9 Uhr. Das betrifft auch den öffentlichen Verkehr: Die Busse werden Umleitungen fahren. Alle Infos dazu unter www.geldern.de und unter Tel. 02831 398777. Die Zufahrt zu den Geschäften an Nordwall und Issumer Tor bleibt möglich. Ab Donnerstag gegen 12 Uhr ist der Weg wieder frei. Während der Kirmes dreht „De Geldersche“ wie gewohnt seine Runden, weicht jedoch auf dem Weg in Richtung Krankenhaus über eine Umleitung aus. Die Fahrtrichtungen von Breestraße und Gelderstraße werden während der Kirmestage gedreht. Die Ampel am Geldertor ist dafür geeignet, die Verkehrsbehörde programmiert eine Grünphase.