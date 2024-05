Wechselhaftes Wetter in Geldern „Die Kirmes war grundsolide“

Auch Angelique Bruch, Betreiberin der Top-Attraktion „Excalibur“ zeigte sich zufrieden. „Der Andrang in Geldern war da, wie zuvor schon in Kevelaer. Beide Märkte waren für uns erfolgreich.“ Dabei stehen die Bruchs mit ihrem Mega-Fahrgeschäft sonst auf den ganz großen Jahrmärkten in Deutschland. Eine gelungene Premiere feierte das „Solar Wheel“. Das solarbetriebene Riesenrad brachte seine erste Kirmes überhaupt hinter sich. „Wir haben viele Fragen zur Technik gestellt bekommen, das Interesse an einem nachhaltigen Karussell war in Geldern definitiv da“, sagte Betreiber Harvey Wegener. Der Pfingstmontag sei der mit Abstand beste Tag gewesen, waren sich die Schausteller einig.