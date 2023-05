Pfingstkirmes 2023 in Geldern Mittwoch beginnt der Aufbau der Kirmes

In Kevelaer und Kamp-Lintfort wird abgebaut, für den Tross der Schausteller geht es weiter nach Geldern. Hier steht ab Samstag die größte Straßenkirmes am Niederrhein auf dem Programm. Mehr als 160 Schausteller kommen mit ihren Geschäften in die Landlebenstadt. Der Aufbau für das Volksfest, das vor einem Jahr gut 250.000 Besucher lockte, beginnt am Mittwoch. Dann sind die Straßen Ostwall und Nordwall gesperrt. Für die Achterbahn „Wilde Maus“ wird der Parkplatz am Florianweg sogar schon ab Dienstagabend freigehalten.