Pfingstkirmes 2023 in Geldern Im „Hangover“ aus 90 Metern Höhe auf den Boden zu rasen

Einige Großfahrgeschäfte, die sonst nur auf Plätzen mit mehr Öffnungstagen zu sehen sind, werden in Geldern aufgebaut. Dabei ist unter anderem der „Predator“. Die Fahrt in dem Überkopf-Fahrgeschäft ist spektakulär. Wenn die Sicherheitsbügel geschlossen wurden, beginnt die Fahrt. Die Gondel fährt an zwei Masten hoch. Oben geht es erst richtig los: die Gondel dreht sich über den Kopf und das bei einer Maximalhöhe von 16 Metern und einer Fahrtgeschwindigkeit von 60 km/h. Als familienfreundlich wird die Achterbahn „Wilde Maus“ angekündigt. Bei „Jekyll and Hyde“ ist die Kraft der Beschleunigung von 4G ist vergleichbar mit dem Start einer Rakete. Rauf geht es auf eine Höhe von 42 Metern und dies mit einer Spitzengeschwindigkeit von 130 km/h. Hoch hinaus geht es bei „Hangover“: Aus 90 Metern Höhe kann man den Blick über Geldern genießen, bis man dann mit 85 Stundenkilometern Richtung Boden stürzt. Nicht fehlen dürfen auch Klassiker wie der „Breakdancer“, seit 35 Jahren dabei, und der „Rock Express“ der Gelderner Schaustellerfamilie Eul.