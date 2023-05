Vier Tage Party in Geldern Gelderner Pfingstkirmes wurde offiziell eröffnet

Geldern · Über 160 Schausteller sind am Pfingstwochenende in Geldern zu Gast, mehrere Tausend Besucher werden zur größten Straßenkirmes am Niederrhein erwartet. Am Samstag eröffnete der Bürgermeister mit dem Fassanstich die Feierlichkeiten.

27.05.2023, 15:15 Uhr

Bürgermeister Sven Kaiser brauchte drei Schläge, um das Fass anzustechen. Foto: Heinz Spütz

Von Heinz Spütz