Pfarrgemeinde St. Dionysius Kerken lädt ein : Aldekerk feiert die Einweihung des Pfarrheims

In Aldekerk wird rund um die Kirche gefeiert. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Aldekerk Nach viermonatiger Schließung öffnet am Sonntag auch die katholische öffentliche Bücherei wieder ihre Pforten. Das Pfarrfest in Aldekerk feiert die Pfarrgemeinde St. Dionysius Kerken am 2. und 3. Juli auf dem Kirchplatz in Aldekerk, im Schatten der Pfarrkirche und des neuen Pfarrheims.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Pfarrfest in Aldekerk feiert die Pfarrgemeinde St. Dionysius Kerken am 2. und 3. Juli auf dem Kirchplatz in Aldekerk, im Schatten der Pfarrkirche und des neuen Pfarrheims. Der Auftakt am Samstag ist um 18 Uhr mit einem gemütlichen Zusammensein bei einem Gläschen und Gegrilltem auf dem Kirchplatz. Sonntag um 11 Uhr geht es mit einem Familiengottesdienst weiter. Um etwa 12.15 Uhr ist die Einweihung des neuen Pfarrheims geplant. Beim anschließenden Programm rund um die Kirche und im Pfarrheim beteiligen sich Bruderschaften, die Frauengemeinschaft, der Kindergarten, die Landfrauen, die Landjugend, das Büchereiteam, Chöre, Messdiener, der Pfarreirat und der Kirchenvorstand. Im Angebot sind unter anderem ein Getränke-Pavillon, Suppe aus dem Kessel, Schmörkes, Grillgut, Cafeteria, Hüpfburg, Aktionen für Kinder, und Offenes Singen.

Nach viermonatiger Schließung wegen Neubau und Umzug öffnet am Sonntag auch die katholische öffentliche Bücherei in Aldekerk ihre Pforten. Die Bücherei befindet sich jetzt in der Remise zwischen Pfarrhaus und neuem Pfarrheim im Besprechungsraum des Pfarrers und der kirchlichen Gremien. Das Team der Bücherei stellt die neuen Räume vor, die sich in einem schönen, hellen Ambiente befinden, das moderne Ausstattung mit historischem Gebäude verbindet. Zur Historie des Gebäudes gehört auch die Bücherei, denn in den 50er Jahren befand sich diese schon einmal in der Remise.