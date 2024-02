Evangelische Kirche Pfarrerin Ulrike Schalenbach wird in Straelen eingeführt

Die evangelische Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk feiert schon wieder: Dieses Mal ist es keine Verabschiedung, sondern die Einführung der neuen Pfarrerin Ulrike Schalenbach. Sie wird am Sonntag, 3. März, durch den Superintendenten des evangelischen Kirchenkreises Kleve, Pfarrer Hans-Joachim Wefers eingeführt. Der Gottesdienst beginnt um 14.30 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer Kirche in Straelen an der Bahnstraße 23.