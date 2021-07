Erinnerungen an Wachtendonker Geistlichen : Erinnerung an plötzlichen Tod von Pfarrer Janssen

Wachtendonk Pastor Reinhard Janssen erlitt einst bei einer Bergwanderung in Südtirol einen Herzinfarkt. Am 27. Juli 2021 jährt sich der Todestag zum 20. Mal.

Es war ein Schock, nicht nur für die Katholiken in Wachtendonk und Wankum. Vor genau 20 Jahren verstarb ihr Pastor Reinhard Janssen. Während einer Bergwanderung in Graun (Südtirol) versagte sein Herz.

Wie sein Bruder Vinzens Janssen rückblickend meint, war Reinhard Janssens Weg oder vielmehr sein Umweg zum Priesterberuf bemerkenswert. Er wurde am 3. Mai 1949 in Zyfflich geboren. Zunächst machte er eine handwerkliche Ausbildung zum Maler und Lackierer, wo er auch als Geselle arbeitete. Während seiner Freizeit war er in der Jugendarbeit der CAJ (Christliche Arbeiterjugend) Kranenburg aktiv und gründete in seiner Heimatgemeinde die CAJ Zyfflich. Später wurde er hauptberuflicher CAJ-Sekretär in Vechta/Niedersachsen, was wohl auch den neuen Berufsweg beeinflusste.