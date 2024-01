Campingplatz in Sevelen Pfanddiebe stehlen Hunderte Einwegflaschen

Die Säcke standen verdeckt an einem Schuppen. „Da musste schon jemand auf den Platz gehen und gucken, wo was ist“, sagt seine Frau Waltraud Dammertz. Ihr Mann hatte sie erstaunt gefragt, ob sie denn die Pfandsäcke schon weggebracht hätte, als er dort weitere Flaschen einwerfen wollte. Hatte sie nicht. So fiel der Diebstahl auf.