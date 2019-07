Geldern : Hoch hinaus für den guten Zweck

Leon in luftiger Höhe beim Familienfest. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Viele Gründe zum Feiern hatten die Pfadfinder. Am Holländer See wurde geklettert, gehüpft, gesungen und getanzt – alles für das Gelderner Zeltlager.

Vier Jubiläen in einem Jahr – das muss gebührend gefeiert werden. Der Verein Deutsche Pfadfinderschaft begeht in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Hinzu kommt, dass zum 50. Mal das Ferienlager Castra Nova stattfindet, dieses zum zehnten Mal am Holländer See ausgerichtet wird und dass der Tochterstamm Greifen Ritter Weeze sein 30-jähriges Bestehen feiert.

Um all dem gerecht zu werden, veranstaltete der Pfadfinderverein am Samstag am Holländer See ein Familienfest, bei dem viel geboten wurde. Von Kistenklettern über Basteln bis hin zu Hüpfburgen war für jeden Geschmack etwas dabei. Ein großes Highlight am Abend stellte das „Schlager trifft Pop“-Festival dar. 28 Künstler aus Deutschland und den Niederlanden traten auf und boten den Gästen gute Stimmung – und all das ehrenamtlich. Die Erlöse des Festivals sowie weitere Spenden kommen dem Castra Nova, dem Ferienlager der Pfadfinder, zugute.

Info Seit 50 Jahren jedes Jahr ins Ferienlager Castra Nova Der Name des Ferienlagers am Holländer See bedeutet so viel wie „Neues Lager“. Diesen Namen verdankt es dem Umzug zum Holländer See vor zehn Jahren. Ferienlager Das Lager findet jedes Jahr statt und lockt auch Kinder aus Frankreich, der Türkei und Russland nach Geldern.

Die Idee zu dem Schlagerbenefizkonzert kam von Eric Mulders, der seit einigen Jahren in der Küche des Ferienlagers ehrenamtlich tätig ist. Daher war für ihn sofort klar, an wen die Erlöse gehen sollten. „Ich hatte vor drei, vier Jahren spontan die Idee, solch ein Konzert zu veranstalten“, erzählte Mulders. „Ich habe einen Aufruf auf Facebook gestartet, wer Lust hätte mitzumachen.“ Innerhalb einer Woche hatte er die Zusage von 35 Künstlern.

Der Zuspruch war nicht nur bei den Musikern hoch, sondern auch beim Publikum. Und so war schnell klar, dass das Event im Jubiläumsjahr wiederholt werden muss. Einer der 28 Künstler war Stefan Thölen. Auch im vergangenen Jahr war er mit dabei: „Ich hatte mich bei Eric gemeldet, aber er sagte, er habe genug Künstler. Ich bin trotzdem hierhergefahren und es stellte sich heraus, dass der erste Act ausgefallen ist, daher bin ich spontan doch aufgetreten.“

Auch dieses Jahr ist er wieder mit dabei und dieses Mal sogar mit seinem Fanclub, den er aus Wuppertal mitgebracht hat. „Ich finde es super“, bringt er das Festival auf den Punkt. Die Künstler kamen von überall her. Von den Niederlanden über Köln bis hin nach Geldern war alles dabei. Gerd Lange moderierte das Event nicht nur, sondern performte auch einige Songs.