Benefizkonzert in Veert Pfadfinder spenden für Lachende Kinder

Bei der Veranstaltung im Martinihaus gab es Getränke, Würstchen und ein umfangreiches Musikprogramm. Eröffnet wurde der Abend mit Rock der jungen Band „4plus1“ aus Geldern. „Herrensalon“ aus Moers spielte Evergreens und Rock-Pop-Musik aus den 60ern. Traditionell brachten „Gentlemen On The Road“ den Abend zu Ende. Der Erlös in Höhe von 1015,67 Euro wurde dem Vorsitzenden des Förderkreises Lachende Kinder Geldern, Karl-Heinz Biermann, überreicht. „Wir sind bei unserer Arbeit auf Spenden angewiesen und freuen uns, durch solche Unterstützung das Reiten für die Kinder weiterhin anbieten und ab diesem Jahr sogar aufstocken zu können“, sagt er. Neben der heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd fließen die Gelder des Förderkreises in die Anschaffung therapeutischer Hilfsmittel, die Finanzierung von Spielgeräten oder in Ausflüge und Aktionen. „Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden und freuen uns, in diesem Jahr wieder ein Benefizkonzert ankündigen zu können“, berichtet Florian Schopperth, Hauptorganisator des Events. Am 16. September wird im Martinihaus in Veert wieder kräftig in die Tasten gehauen, um die St.-Martini-Schule in Veert bei einem tollen, aber kostenintensiven Zirkusprojekt zu unterstützen. Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden wird gebeten.