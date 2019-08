Schützenfest : Peter Wilms ist neuer Boeckelter Schützenkönig

Boeckelt Die St.-Maria-Magdalena-Bruderschaft Boeckelt hat einen neuen Schützenkönig. Peter Wilms ist Boeckelter König.

Bei sommerlichen Temperaturen erfreuten sich die kleinen und großen Besucher an einem Waldcafé, Imbisswagen, Kinderspielstände und einem Kreativstand. Und nicht zu vergessen der alljährliche Malwettbewerb. Auf der Festwiese „Danziger Straße / Zur Boeckelt“ wurden zunächst die Preise am großen und kleinen Vogel ausgeschossen. Auf den kleinen Vogel schossen die Mitglieder bis einschließlich 15 Jahren. Der 1. Preis ging an Jamie Torhala. Den 2. und 3. Preis sicherte sich Florian Backus. Insgesamt 98 Mitglieder haben auf den großen Vogel geschossen. Die Verteilung der Preise sah wie folgt aus: 1. Preis für Chris Post (Kopf), 2. Preis für Fred Backus (rechter Flügel), 3. Preis für Micky Torhala (linker Flügel) und 4. Preis nochmals für Chris Post (Schwanz).