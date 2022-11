Neues Buch von Peter Sommer aus Issum Wenn die neue Schraube bricht

Stahl ist ein Werkstoff, der uns im Alltag unendlich oft begegnet. Es gibt gut 3500 Sorten. Stahl lässt sich warm oder kalt umformen, er kann geschmiedet, gebogen, gewalzt und gezogen werden. Und doch wissen wir nicht viel über ihn, als Niederrheiner vielleicht noch, dass er aus den Öfen in großen Hüttenwerken wie in Duisburg und früher auch bei Krupp in Rheinhausen stammt. Anders ist das bei Dr. Peter Sommer aus Sevelen. Er weiß gefühlt alles über das Material und vor allem auch, was bei der Herstellung und Bearbeitung alles schiefgehen kann. Daraus ist jetzt ein Buch geworden: Aus den zahlreichen Schadensfällen, mit denen er vor allem als Gutachter befasst war, wurden jetzt beispielhaft typische Fehler in dem Buch „Fehler vor, während und nach der Wärmebehandlung von Stahl“ beschrieben. Für die Herstellung von Stahl kann Wasserstoff sehr gut zur CO 2 -Minderung beitragen. Wasserstoff im Stahl kann aber bei kleinsten Mengen schon große Schäden verursachen. Wenn etwa in einer Schraube nur zwei Wasserstoffatome in einer Million Eisenatomen enthalten sind, kann diese Schraube wenige Stunden nach dem Einschrauben brechen. So geschehen an einem Sicherheitsteil im Pkw, was zum Auslieferstopp eines bestimmten Modells von mehreren Wochen führte.