Sparkasse Rhein-Maas : Peter Reichhold war über 44 Jahre bei der Sparkasse

Für das stellvertretende Vorstandsmitglied Peter Reichhold ging es nach mehr als 44 Jahren in der Sparkassenfamilie in den Ruhestand. Sein gesamtes berufliches Wirken war von Anfang an dem Kreditgeschäft gewidmet. Er durchlief in seiner „Ausbildungssparkasse“ in Straelen alle Stationen, vom Sachbearbeiter, Abteilungsleiter und Verhinderungsvertreter des Vorstandes bis zum verantwortlichen Vorstand für das Kredit- und Kundengeschäft. Gemeinsam mit Michael Wolters leitete er das Straelener Kreditinstitut von 2011 bis zur Fusion zur Sparkasse Rhein-Maas im Jahr 2016.