Wechsel ab 2024 Sozialtreff in Geldern kommt in neue Hände

Der Selbsthilfe e.V. bietet die Sozialtreffs im Kreis Kleve in mehreren Städten an, bisher auch wöchentlich in Geldern. Fachlich wird er von Norbert Hayduk begleitet, der zum Ende des Jahres dieses Amt an seine Nachfolgerinnen weitergibt. Übernommen wird der Gelderner Sozialtreff von den langjährigen Vereinsmitgliedern Maria Stern und Ricarda Lambertz. Beide bringen über zehn Jahre Erfahrung in der ehrenamtlichen Sozialberatung mit. Die Juristin Ricarda Lambertz bringt darüber hinaus Expertise als Fachanwältin im Familien- und Sozialrecht mit und ist Partnerin der örtlich ansässigen Anwaltskanzlei Berger & Lambertz.