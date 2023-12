Magdalenen-Heim in Aldekerk Trotz Personalmangel – Kreis Kleve will Pfleger aus dem Iran abschieben

Reza Mahmoudi Torfi hat vor allem eine Frage: Warum? „Es gibt Personalmangel in Deutschland. Besonders bei Fachkräften. Besonders bei den Pflegefachkräften. Ich bin eine Fachkraft. Ich habe eine dreijährige Ausbildung gemacht. Ich habe zwei Jahre als Fachkraft gearbeitet. Warum muss ich jetzt Deutschland verlassen? Ich habe alles gemacht. Ich habe Steuern bezahlt, ich habe gearbeitet. Warum soll ich jetzt gehen? Ich möchte eine Antwort“, sagt er. Der Mann aus dem Iran lebt mit seiner Frau seit 2016 in Deutschland, sie wohnen in Nieukerk. Sie, Sohelia Mohamadi Khalafloo, arbeitet als Haushälterin im Magdalenen-Heim in Aldekerk. Reza ist dort Pflegefachkraft. Am 29. November erhielten beide ein Schreiben des Kreises Kleve. Es sind drei DIN A4-Seiten, ein Satz ist dort gefettet und unterstrichen: Sie sind vollziehbar zur Ausreise verpflichtet. Das Ehepaar muss, geht es nach dem Kreis Kleve, Deutschland schnellstmöglich verlassen. Und dabei arbeiten beide hier, Reza Mahmoudi Torfi gar in einem Bereich, in dem Deutschland händeringend Personal sucht: Der Pflege.