Reaktionen auf Personalabbau bei Diebels in Issum „Das ist ein Sterben auf Raten“

Es ist der Tag nach der Nachricht, dass der Konzern AB InBev eine der beiden Abfülllinien bei Diebels schließt und damit die Hälfte der Mitarbeiter von der so genannten Restrukturierungsmaßnahme betroffen sind. Im Klartext heißt das: Es werden viele ihren Arbeitsplatz verlieren. Issums Bürgermeister Clemens Brüx spricht von einem „Sterben auf Raten“, seitdem Diebels nicht mehr Privatbrauerei in Familienhand ist, sondern von einem Großkonzern zum nächsten gereicht wurde. In diesem Jahr kam die Ankündigung, dass bis auf Diebels Alt alle anderen Varianten eingestellt werden. Auch das war schon eine Warnung.