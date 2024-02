Patronatfest der St.-Sebastianus-Bruderschaft Nieukerk Arnold Sprenger ist Schützenbruder des Jahres 2023

Nicolas Schulz und Thorsten Lucas sammeln im Namen der Bruderschaft auch in diesem Jahr wieder für St. Martin, Gunnar Gaerber und Simon Itgenshorst übernahmen die Sammlung unter den Schützenbrüdern, um eine Spende für ein soziales Projekt zu ermöglichen. Die Spende der Bruderschaft geht in diesem Jahr in Höhe von 250 Euro an die Missionsarbeit von Brigitta Gremm in Tansania. Die Sammlung brachte den stolzen Betrag von 625 Euro. Hiermit unterstützt die Bruderschaft mit 360 Euro den Verein Karunai, ein Projekt in Indien, dass Pastor Charles Raya bereits 2007 ins Leben rief und das sich um Waisenkinder und Mädchen kümmert. Der Restbetrag geht an die Aktion Christkind Aktiv in der Pfarrgemeinde St. Dionysius.