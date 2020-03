Patricia Gerlings-Hellmanns ist Bürgermeisterkandidatin der BVK : In Kerken Bindeglied sein

Kerken Patricia Gerlings-Hellmanns rechnet sich als Bürgermeisterkandidatin der BVK durchaus Chancen aus.

Die Sorge um ihre Kinder brachte Patricia Gerlings-Hellmanns 2013 dazu, sich mit der Politik zu beschäftigen. Es ging darum, ob der Kerkener Rat der notwendigen Vereinbarung zustimmt, damit der Besuch der Hauptschule in Straelen möglich wurde. Am Ende gab es eine Mehrheit für den Elternwunsch, und sie merkte: „Engagement lohnt sich“. Außerdem gehe es um Themen, die jeden direkt vor seiner Haustür betreffen So widmet sie sich seitdem der Politik, wurde Mitglied der Bürgervereinigung Kerken (BVK) und ist nun seit sechs Jahren Ratsmitglied. Nun folgt der nächste Schritt. Patricia Gerlings-Hellmanns ist Bürgermeisterkandidatin der BVK und zugleich mit Listenplatz eins auch die Spitzenkandidatin der BVK im Wahlkampf.

Vita Patricia Gerlings-Hellmanns ist 43 Jahre alt und wohnt mit ihrer Familie in Aldekerk. Aufgewachsen ist sie in Rahm, eine Zeitlang lebte sie in Kengen. In Kerken machte sie ihre Ausbildung zur Arzthelferin. Seit vielen Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich in der Gemeinde Kerken: Seit sechs Jahren ist sie Mitglied des Gemeinderats und seit 2015 Vorsitzende der BVK.

Dass sie keine Verwaltungsfrau ist und damit wenig Erfahrung für den Job der Bürgermeisterin hat, ist aus Gerlings-Hellmanns’ Sicht kein Problem. „Natürlich weiß ich nicht sofort in allem Bescheid und muss mich in manche Bereiche erst einfinden. Aber ich muss auch nicht in allem eine Fachfrau sein. Das kann man als Bürgermeisterin gar nicht. Dafür gibt es in den einzelnen Fachbereichen Experten, die ich schon aus meiner Arbeit im Gemeinderat und teilweise persönlich gut kenne und denen ich vertraue“, erklärt Patricia Gerlings-Hellmanns. Als Bürgermeisterin sehe sie sich vor allem als Bindeglied zwischen Bürgern, Politik, Verwaltung und den Behörden in Kreis, Land und Bund. Dass sie sich gut in die Themen einarbeiten könne, wisse sie aus der Arbeit im Rat. Wichtig sei ihr vor allem, dass die Bürger das Vertrauen in Politik und Verwaltung zurückgewinnen und sich mit ihren Sorgen ernst genommen fühlen. Das könne sie den Kerkenern in Zukunft auf jeden Fall bieten, ist sich die BVK-Vertreterin sicher.