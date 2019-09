Grundschule Auwel-Holt : Paten für I-Dötzchen helfen beim Start

Auwelt-Holt Der Schulverein wirbt an den „Tagen der offenen Tür“ für die Grundschule Auwel-Holt.

(RP) Der Mehrzweckraum der Grundschule Auwel-Holt – ein Teilstandort der Katharinengrundschule Straelen – platzt an diesem Morgen aus allen Nähten: 23 Kinder haben ihren ersten Schultag und schauen gespannt mit den Eltern, Geschwistern und Großeltern auf die Bühne, wo die Kinder der zweiten Klasse zur Begrüßung eine Aufführung präsentieren. Für die i-Dötzchen ist es ein großer Schritt in einen neuen Lebensabschnitt mit viel Ungewissheit. Am Teilstandort Holt versucht man, dies wie überall an der Katharinenschule Straelen so angenehm wie möglich zu gestalten.