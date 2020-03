Interview mit Pastor Christian Olding : Wofür es sich zu kämpfen lohnt

Pastor Christian Olding erklärt, wofür es sich in diesen Zeiten zu kämpfen lohnt. Foto: ja/Andrea Faure

Geldern Die Corona-Krise ist die Nagelprobe für die Gesellschaft, sagt Pastor Christian Olding. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Was will der Mensch: Nächstenliebe oder Egoismus?

Der v_Gottesdienst am Wochenende hätte unter der Überschrift gestanden: „Weil es immer was zu kämpfen gibt“. Das klingt, als passe es sehr gut zur aktuellen Situation. Die schnelle Ausbreitung des Corona-Virus stellt viele vor ungeahnte Herausforderungen.

Christian Olding Der Titel passt tatsächlich, wenn man ihn richtig versteht. Damit ist nicht der Kampf um das Klopapier gemeint. Auf dieser brachialen Ebene soll es nicht sein.

Info Der v_Gottesdienst wird nachgeholt Momentansituation Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, werden die Menschen gebeten, möglichst zu Hause bleiben. Deswegen gibt es momentan auch keine Gottesdienste. Zukunft Der v_Gottesdienst „Weil es immer was zu kämpfen gibt“ wird nachgeholt, sobald es wieder grünes Licht gibt und Gottesdienste wieder stattfinden dürfen.

Sondern?

Olding Das Grundmotiv sind David und Goliath, die Erzählung aus der Bibel. Goliath ist der Gigant, der sich vor den Soldatenreihen der Israeliten aufbaut und sie verhöhnt. Keiner traut sich gegen ihn zu kämpfen. David hat als Hirtenjunge, der eigentlich nur seinen Brüdern Essen vorbeibringen sollte, augenscheinlich die schlechtesten Voraussetzungen zum Kämpfen. Es geht darum: Wie stelle ich mich den Problemen? Wie behalte ich einen klaren Kopf?

Wie lautet die Lösung?

Olding Um an David und Goliath anzuknüpfen: Es geht darum, einen klaren Blick zu bekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist da ziemlich eindeutig: Panik ist bei der Corona-Pandemie das letzte Mittel der Wahl. David tritt in der Geschichte erst einmal einen Schritt zurück und checkt die Fakten. Unser Riese ist anders als der Gigant Goliath winzig klein. Unsere Mittel sind wie Davids Steinschleuder ziemlich überschaubar. Und die erste Frage lautet: Nutzen wir die Mittel?

Die da wären…

Olding Für mich heißt das als erstes: Wie sieht es mit meinen Grundüberzeugungen aus? Was ist mir die Solidarität wert? Die aktuelle Situation ist auch ein Härtetest für unsere Gesellschaft und Mitmenschlichkeit. Mitmenschlichkeit ist momentan unsere schärfste Waffe. Ich habe natürlich auch andere Möglichkeiten zu reagieren.

Welche?

Olding Ich kann mich wie der König in der Geschichte von David und Goliath in mein Zelt zurückziehen und die Verantwortung von mir weisen. Ich kann allen Mut verlieren oder auch einfach loskrakeelen. Oder ich kann überlegt handeln.

Wie macht man das?

Olding Das ist eigentlich schon formuliert: Zu Hause bleiben. Hamsterkäufe sind jedenfalls das asozialste, was es gibt. Ich muss doch auch überlegen, in welchem Land wir leben. Wollen wir wirklich in einem Land leben, in dem keine Mitmenschlichkeit mehr vorhanden ist?

Gibt es Gegenbeispiele?

Olding Ja. Umso beeindruckender finde ich die Aktionen, die zum Beispiel unsere Pfadfinder und andere Gruppen starten, die Risikogruppen helfen wollen und zum Beispiel für sie einkaufen gehen. Es sind diese Kleinigkeiten, die eine immens große Signalwirkung haben. Für mich bedeuten sie Hoffnung.

Gibt es eine Chance in der Krise?

Olding Ja. Die Krise zeigt immer, auf welchem Fundament wir stehen. Da braucht es diese Menschen, die sich ihre Hoffnung alles kosten lassen.

Welche Kosten sind das?

Olding Das plötzlich Menschen mit ihren Angehörigen klarkommen müssen und nicht mehr voreinander weglaufen können zum Beispiel. Es gibt ja weniger Ablenkung, zum Beispiel fällt Shopping schonmal weg. Die Frage bei den Kosten ist doch: Was investieren wir in unser zwischenmenschliches Miteinander? Was ist uns unser Miteinander wert? Das gilt zum Beispiel für Familien, die plötzlich aufeinanderhocken. Und was bitte ist das für ein egoistisches Signal, den Einkaufswagen bis oben hin vollzupacken und dabei nicht an die anderen denken.

Zurück zu David. Gibt es ein Happy End?

Olding David hat den Riesen besiegt ­– und damit ein ganzes Volk geprägt. Wenn Menschen in der Krise Gutes tun, das hat am Ende Kraft. Ich hoffe sehr, dass nach der Corona-Krise nicht alles so ist wie vorher, sondern anders, besser.

Wo ist Gott in dem Ganzen?

Olding Die Situation zeigt, das Leben ist nicht kontrollierbar. Um nicht in Hysterie zu verfallen, muss man jemandem vertrauen, der größer ist, als man selbst.

Es gibt auch Stimmen, die von einer Strafe Gottes sprechen.