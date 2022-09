Wiedersehen auf dem Schulhof in Geldern : Dicke Party für die Liebfrauen-Schule

Geldern Mehr als 1000 Besucher kamen zur großen Wiedersehensfeier auf den Schulhof und schwelgten in Erinnerungen aus 60 Jahren Unterricht.

Freudige Begrüßungsszenen spielten sich ab auf dem Schulhof der Liebfrauen-Realschule in Geldern. Der Einladung zur Party anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Schule waren unzählige Ehemalige und aktuelle Schülerinnen mit ihren Familien gefolgt. „Wisst ihr noch? Oder: Wie ist es dir in der Zwischenzeit ergangen?“, lauteten die wohl am häufigsten gestellten Fragen. Sogar ein ehemaliger Lehrer bekam eine Denkaufgabe, als eine Gruppe Frauen auf ihn zustrebten: „Raten Sie mal, wer wir sind?“ Dieser tastete sich amüsiert vorsichtig heran: „Euch habe ich unterrichtet? Ich bin inzwischen im Ruhestand. Also, wer war denn eure Klassenleitung?“