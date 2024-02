Virtuelles Treffen mit Bürgern Parteien in Geldern planen Bündnis für Demokratie

In Geldern blieb es dagegen ruhig. Doch das könnte sich bald ändern. „Viele Bürger sind auf die Parteien in Geldern zugekommen“, sagt Sabrina Kühle von der SPD. Einen ersten Aufschlag könnte es rund um den 4. März geben. An diesem Tag wurde die Stadt im Jahr 1945 von den Alliierten befreit. „Wir möchten mit den Geldernern ins Gespräch kommen, ob wir rund um diesen Tag eine Veranstaltung organisieren können“, sind sich die Vertreter aller Parteien in Geldern einig. „Und es soll nicht bei einer einmaligen Aktion bleiben“, so Sabrina Kühle. Vielmehr soll es darum gehen, nachhaltig etwas zu verändern. Vorstellbar seien aus ihrer Sicht Ausstellungen, szenische Lesungen oder ein Open-Air-Kino. Zwar sei die Demokratie in Geldern derzeit nicht in Gefahr, meint Kühle, „aber viele nehmen die Demokratie als etwas Selbstverständliches hin“.