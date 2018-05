Geldern: Parkverbot soll Bogenstraße entlasten

Geldern Nur auf besonders markierten Stellen auf beiden Straßenseiten können in Zukunft bis zu neun Autos parken. Sobald die Schilder geliefert werden, wird die Regelung umgesetzt. Manöverkritik sechs Monate später ist Teil der Vereinbarung.

Ein Ortstermin mit Stadtverwaltung, Anwohnern und Kreispolizei brachte den Kompromiss: Auf der Bogenstraße soll in Zukunft weitgehend ein Parkverbot gelten, um zu verhindern, dass die Anwohner nicht mehr aus ihren Ausfahrten kommen. Nur auf markierten Stellen auf beiden Straßenseiten können bis zu neun Autos parken.

Die Verkehrssituation in der Bogenstraße ist schon lange ein Aufregerthema. Besonders der Parksuchverkehr der Schüler der Liebfrauenschule wirkt sich massiv auf die kleine Wohnstraße aus. Wenn dann noch die Kinder zum Kindergarten "Arche Noah" gebracht oder wieder abgeholt werden, geht manchmal gar nichts mehr. Nach einer einvernehmlichen Lösung wird schon länger gesucht. Anwohner Andreas Kirking hatte zuletzt noch einmal mit einem Brief an die Politik auf die Situation hingewiesen.