Stefan Rouenhoff empfängt Parkinson-Gruppe aus Geldern „Am Niederrhein fehlen Haus- und Fachärzte“

Im Fokus des Gesprächs standen der Ärztemangel in ländlichen Regionen sowie die aktuelle Lage in der ambulanten und stationären Pflege. „Bei der ärztlichen Versorgung haben wir ein starkes Stadt-Land-Gefälle“, sagte Rouenhoff. „Während der Versorgungsgrad in den Ballungszentren nach wie vor hoch ist, fehlen in ländlich geprägten Regionen wie bei uns am Niederrhein zunehmend Haus- und Fachärzte. Um dies zu ändern, brauchen wir nicht nur mehr Medizin-Studienplätze. Wir brauchen auch zusätzliche Anreize für eine ärztliche Tätigkeit auf dem Land sowie eine grundlegende Reform der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen.“