Geldern im Advent : Kostenlos Busfahren und Parken im Advent in Geldern

Geldern Wer an diesen Tagen die Innenstadt mit dem Stadtbus „de Geldersche“ erreichen möchte, muss ebenfalls nichts bezahlen. Das gilt auch für den geplanten verkaufsoffenen Sonntag am 5. Dezember.

Die Stadt Geldern lädt an allen Adventssamstagen sowie an Heiligabend und Silvester zum gebührenfreien Parken in der Innenstadt ein. Los geht es am 27. November. Damit die Kunden nicht wie gewohnt Geld einwerfen, werden die Parkautomaten in einer Gemeinschaftsaktion von Werbering und Stadt mit einer Haube überzogen, auf der ein freundlicher Weihnachtsgruß steht.