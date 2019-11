Parken in Geldern : Marktparkhaus kann ab Freitag wieder genutzt werden

Geldern Das Marktparkhaus steht ab Freitag wieder für alle Autofahrer zur Verfügung. Es war mehrere Monate wegen einer Sanierung geschlossen.

Im nächsten Schritt folgt die Sanierung der kleinen Halle A, in der auch das Treppenhaus zum Markt-Ausgang liegt. Fleurkens: „Bei den Arbeiten in der kleinen Halle werden wir in zwei Abschnitten vorgehen. So bleibt der Durchgang zum Markt für unsere Kunden von Anfang an frei. Vorgesehen ist, dass ab dem 22. November auch diese Halle zum Parken freigegeben wird.“