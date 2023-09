„Gelderner Weg“ ist beschlossen Rat stimmt für günstigere Sanierungs-Variante beim Parkbad

Der „Gelderner Weg“ ist beschlossene Sache. Die Mitglieder des Rates sprachen sich in ihrer Sitzung am Mittwoch bei einer Enthaltung für diese Variante aus. Hintergrund ist, dass das Parkbad in Geldern erneuert werden muss. Eine Sanierung oder der Neubau des Schwimmbads hätte die Stadt bis zu 30 Millionen Euro gekostet. Die Verwaltung hatte deswegen einen Mittelweg vorgeschlagen. Dieser sieht sowohl eine Sanierung als auch teilweise einen Neubau vor. Bei der Gelegenheit wird das Parkbad mit einem zusätzlichen Mehrzweckbecken, verbesserter Barrierefreiheit und einer moderneren Technik ausgestattet. Die Kosten für diese Variante belaufen sich auf rund 17,9 Millionen Euro, also rund zwölf Millionen Euro weniger als die anderen beiden Lösungen gekostet hätten.