Das Parken ist teurer geworden Geldern hat jetzt auch eine Brötchentaste

Am Freitag sind alle zwölf städtischen Parkscheinautomaten in Geldern mit der sogenannten Brötchentaste ausgestattet worden. Auf den ersten Blick hat sich nicht viel verändert. Die Brötchentaste ist dieselbe Taste, mit der die Nutzer vorher schon ihr normales Parkticket ziehen konnten. Mit einem Unterschied: Wer jetzt die Taste drückt, ohne vorher Geld einzuwerfen, bekommt automatisch ein Ticket ausgedruckt, mit dem er die ersten 15 Minuten gratis parken darf. Das ist vor allem für diejenigen ein Geschenk, die nur kurz etwas in der Stadt erledigen müssen und dann weiterfahren.