Täter kamen vor der Frühschicht Beide Parkautomaten am Gelderner Krankenhaus aufgebrochen

Laut Polizeisprecherin Manuela Schmickler sei dafür vermutlich ein Brecheisen-ähnliches Werkzeug verwendet worden. „So was geht in Sekundenschnelle und ist nicht laut.“ Bereits am 3. Oktober, so Schmickler weiter, seien die Kameras in der Umgebung manipuliert worden. Die Tat wurde also vermutlich über einen längeren Zeitraum geplant.