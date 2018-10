Panne beim Vorverkauf fürs Oktoberfest in Straelen

Straelen Internetprovider hatte flächendeckende Probleme in der Region. Fehler wurde mittlerweile behoben.

(RP) Nach der Gaudi ist vor der Gaudi: Nach dem Erfolg des 13. Straelener Oktoberfestes war alles für den Vorverkaufsstart zur 14. Auflage am Freitag, 18. Oktober, und Samstag, 19. Oktober 2019, vorbereitet. Bereits am Sonntagabend sollte die Ticketvergabe übers Internet gestartet werden. „Es musste um 20.04 Uhr nur noch ein Häkchen gesetzt werden“, berichtete am Montag Johannes Pieper, einer der drei Organisatoren. Und dann geschah das: „Ausgerechnet am Sonntag hatte der zuständige Internetprovider flächendeckende Probleme in unserer Region, sodass kein Zugriff auf unseren Server möglich war.“ Die Veranstalter versuchten noch am Abend alles, wurden aber darüber informiert, dass der Fehler frühestens am Montag behoben sein würde.