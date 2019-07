Wohnraum in Nieukerk : Mehrheit für Plan an alter Weberei

Mehrheit für Plan an alter Weberei

Wohnraum in Nieukerk

Das umstrittene Baugebiet in Nieukerk. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nieukerk Auf dem Gelände der früheren Weberei an der Straße „Kleine Bleiche“ sollen gemäß der Planung des Investors vier Mehrfamilienhäuser entstehen.

Bei Gegenstimmen der BVK brachte der Kerkener Rat den neuen Bebauungsplan „Ehemalige Weberei“ in Nieukerk auf den Weg. Es geht um die Planung, die lange als Änderung des Bebauungsplans Paeschensdyck diskutiert worden war. Auf dem Gelände der früheren Weberei an der Straße „Kleine Bleiche“ sollen laut Planung des Investors vier Mehrfamilienhäuser entstehen. Anlieger hatten sich in den vergangenen Monaten gegen das Vorhaben gewehrt, da es ihnen zu groß und nicht ortsüblich erschien. Die Bürger kommen jetzt aber noch einmal zu Wort, denn die Offenlage und Bewertung von Bedenken und Anregungen gehört zum Verfahren für den Bebauungsplan. Nach der Bürgerbeteiligung sind die nächsten Schritte die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.