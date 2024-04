Calisthenics-Anlage in Geldern eröffnet Fitness-Parcours lädt endlich zum Schwitzen ein

Geldern · Was lange währt, wird endlich gut: Die Outdoor-Fitness-Anlage am Bollwerk in Geldern wurde offiziell freigegeben. Sportler können unter freiem Himmel rund um die Uhr kostenlos trainieren. Eine weitere sportliche Attraktion soll noch hinzukommen.

11.04.2024 , 16:49 Uhr

Die neue Outdoor-Fitness-Anlage in Geldern ist eine Gemeinschaftsarbeit von (v.l.) Nathalie Tebarth, Axel Heinitz, Tim van Hees-Clanzett, Christian Kronenberg und Reinhard Winkler. Foto: Norbert Prümen

Von Dirk Weber