Neue Klettermöglichkeit in Geldern Outdoor-Fitness-Anlage könnte bald eröffnen

Obwohl die geplante Calisthenics-Anlage weiter auf sich warten lässt, wurde im Sport- als auch im Campusausschuss beschlossen, das Angebot zu erweitern. In Abstimmung mit dem Kreissportbund hält die Verwaltung die Errichtung einer Outdoor-Kletteranlage für eine gute Ergänzung. Favorisiert werden ein bis zwei solitäre Boulderfelsen mit Holzhackschnitzeln als Fallschutz in direkter Nachbarschaft der Outdoor-Fitness-Anlage. Der Sportausschuss hat dafür bereits Mittel in Höhe von 15.000 Euro bewilligt.