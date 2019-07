Tempolimit 20 : Ostwall in Straelen wird Donnerstag freigegeben

Ostwall in Straelen wird Donnerstag freigegeben

Der Ostwall in Straelen ist neu gestaltet geworden und ab Donnerstag wieder befahrbar. Foto: Stadt Straelen

Straelen Im Herbst folgt die Bepflanzung der Grüninseln. Wie auf dem Nordwall gilt dann das Tempolimit 20.

Planmäßig, so die Straelener Stadtverwaltung, wurde auch der zweite Bauabschnitt bei der Sanierung und Umgestaltung des Ostwalls in Straelen fertiggestellt. Ab Donnerstag kann der Verkehr deshalb auf dem gesamten Ostwall wieder rollen. Eine der wichtigsten Verbindungen in der Innenstadt ist dann wieder freigegeben.