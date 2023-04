Übersicht zu den Gottesdiensten Wann die Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern im Gelderland stattfinden

Kevelaer St. Antonius: Gründonnerstag 9 Wortgottesdienst Haus Freudenberg, 20 Abendmahlmesse mit Kirchenchor, dann Anbetung. – Karfreitag 10.30 Kreuzfeier der Erstkommunionkinder, 15 Feier vom Leiden und Sterben Christ mit den Kirchenchören Twisteden, Kervenheim, 20 Taizé mit Anthonies und Projektchor in der Antonius-Kapelle. – Karsamstag 22.30 Osternachtfeier mit Kirchenchor. – Ostersonntag 8.30 Messe, 10 Messe mit der Gruppe qbrass in der Clemenskapelle, 11.30 Familienmesse mit an Anthonies, 16 Messe der polnischen Mission. – Ostermontag 8.30 Messe, 11.30 Messe, 16 Messe der polnischen Mission.