Viele Besucher am Wochenende in Issum : Comeback des Ostermarkts im Sonnenschein

Viele Besucher am Wochenende in Issum

Der Ostermarkt lockte nach zwei Jahren Pause wieder in den Rathauspark in Issum. Kein Problem machte die Umsetzung der Corona-Bedingungen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Issum In Issum fand zum Frühlingsbeginn endlich wieder die beliebte Veranstaltung statt. Resonanz bei Ausstellern und Gästen sehr positiv. Samstag gab es Traumwetter, am Sonntag trübten Schauer und kältere Temperaturen das Vergnügen.

Sonne satt und gut gelauntes Publikum machten den beliebten wie traditionsreichen Ostermarkt im Issumer Rathauspark zu einem besonderen Ereignis. Der verkaufsoffene Sonntag lockte am Wochenende zusätzlich zum Bummel durch das Altbierdorf Issum, auch wenn das Wetter nicht mehr so schön war wie am Samstag.

Zwei Jahre musste der immer gut besuchte Ostermarkt in Issum coronabedingt pausieren. Auf Nummer Sicher ging daher die Gemeinde bei der Neuauflage. Am Eingang wurden Impfdokumente kontrolliert, bevor es dann mit Maske zum entspannten Stöbern nach neuen Dekoideen, österlichen Präsenten, Frühlingsblühern und anderen Utensilien ging.

Anders als in den Jahren zuvor stellten alle Aussteller im Rathauspark in Holzbuden aus. His-Törchen und Haus Issum standen nicht zur Verfügung. Die Zahl der Aussteller ist etwa gleich geblieben. Absagen gab es aus Altersgründen, dafür rückten andere nach. Die Zahl der Bewerbungen gestaltete sich bereits im Vorfeld entsprechend hoch, die Reserveliste war entsprechend lang, wie Vera Nabbefeld, Tourismusbeauftragte der Gemeinde Issum, verriet.

„Endlich ist wieder Ostermarkt“ hörte man daher überall. Der Ostermarkt in Issum gehört mit zu den ersten am Niederrhein, die sich zurückgemeldet haben. Sogar ein Busunternehmen aus Gelsenkirchen steuerte am Samstag mit einer Reisegesellschaft das Altbierdorf an. „Das Publikum ist noch sehr zurückhaltend. Es könnten mehr Besucher sein. Die Kaufkraft ist noch nicht zurück“, sagte Inge Grengel. Zum einen sei die Sorge vor einer Infektion wie auch der hohe Spritpreis dafür verantwortlich, so die Vermutung, die von anderen Ausstellern geteilt wurde.