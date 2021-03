Corona-Schutzverordnung : Verbot von Osterfeuern – es wird kontrolliert

Gelderland Zugelassen sind lediglich sogenannte Wärme- oder Gemütlichkeitsfeuer im eigenen Garten. Dazu zählen zum Beispiel handelsübliche Feuerschalen. Worauf dabei zu achten ist.

Osterfeuer, auch als Ausübung des Brauchtums, sind in diesem Jahr verboten. Laut der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) sind alle Formen von Veranstaltungen und Versammlungen weiterhin grundsätzlich untersagt. Keine Veranstaltungen im Sinne der Corona-Schutzverordnung sind aber sogenannte Wärme- oder Gemütlichkeitsfeuer (zum Beispiel handelsübliche Feuerschalen) im privaten Raum, etwa im eigenen Garten. Diese sind zulässig, soweit die Vorgaben der CoronaSchVO eingehalten werden. Die Feuerschalen oder Feuerkörbe dürfen ohne Genehmigung nach Landesimmissionsschutzgesetz mit naturbelassenen Holzscheiten oder Presslingen in Form von Holzbriketts (wie beim Kamin) befeuert werden. Das Verbrennen von Pflanzenabfällen sowie Baum- oder Strauchschnitt ist untersagt. Die Stadtverwaltung Straelen weist darauf hin, dass der Schredderplatz am Sportplatz in Auwel-Holt seit dem 12. März wieder für die Annahme von sperrigen Gartenabfällen mit Ausnahme von Wurzeln zu den normalen Öffnungszeiten geöffnet ist. Die Mitarbeiter des Issumer Ordnungsamtes weisen darauf hin, dass sie verpflichtet sind, auch während der Ostertage zu überprüfen, ob die Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung eingehalten werden. Bei Verstößen sind Bußgelder in unterschiedlicher Höhe zu verhängen. Sollte die Freiwillige Feuerwehr aufgrund eines außer Kontrolle geratenen Osterfeuers zum Einsatz ausrücken müssen, wird dieser Einsatz dem Veranstalter in Rechnung gestellt.