Issumer Kommunalpolitik : Ortsverband der Grünen in Issum ist gegründet

Das ist der Vorstand des frisch gegründeten Ortsverbandes der Grünen in Issum: Hanna Hoebink, Ingo Römer, Joost Mölders, Dieter Betcher, und Stefan Winkel (v.l.). Foto: Bianca Mokwa

Im Café Hygge sitzt man dicht gedrängt an einem Tisch zusammen an diesem Abend. Mehr als ein Dutzend Leute haben sich eingefunden, um einen Ortsverband der Grünen in Issum zu gründen. „Was hier gerade passiert, passiert an vielen Orten in NRW“, sagt Bruno Jöbkes, Kreissprecher der Grünen und schaut zufrieden und ein bisschen aufgeregt in die Runde.

Man hatte schon so eine Ahnung, dass es Interesse im Altbierdorf gibt, dass sich auch dort die Grünen in der Politik stark machen. Zur Europawahl sei man mit Ständen in Issum und Sevelen gewesen und mit Menschen ins Gespräch gekommen. Nicht nur die Europawahl brachte ziemlich viel Auftrieb, auch die Fridays-for-Future-Bewegung sorge für Zuwachs. Am Tisch im Issumer Café werden noch Mitgliedsanträge ausgefüllt, auch von Issumern, die schon lange bekennend „grün“ sind und ganze Sache machen wollen.