Andacht in der evangelischen Kirche Issum Ort zum Beten für Flüchtlinge

Die Kerzen sind nur ein Symbol. Hell leuchten sie auf dem Altartisch in der evangelischen Kirche in Issum. Sie sind ein Symbol, dass es Hoffnung gibt, die Dunkelheit wieder hell wird. Die Menschen, die zusammengekommen sind, gehen nach orne. Immer heller wird es in dem Raum. Pfarrerin Yvonne Brück erklärt den Grund für die kleine Zusammenkunft. „Menschen sterben. Menschen, die mir lieb und teuer sind, die zu meinem Leben dazugehören, ganz selbstverständlich da sind. Und jetzt, jetzt sind sie nicht mehr da, weil der Krieg seine Opfer gefordert hat.“ Der Krieg in der Ukraine tobt seit elf Monaten.