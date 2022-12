Einweihung in St. Dionysius Eine Feier für die Rieger-Orgel

„Musik ist das Herz für eine Gemeinde“, sagt Pfarrer Lüken über die Bedeutung der Feier und auch des besonderen Instruments. Die Weihe in Nieukerk nahm Domkapitular Gerhard Theben vor. Die Rieger-Orgel wurde übrigens schon einmal geweiht. Sie ist nämlich aus „zweiter Hand“ nach Nieukerk gekommen. Das erste Mal geweiht wurde sie am 5. März 1978 am alten Standort in St. Johannes Maria Vianney Stuttgart-Mönchenfeld. Orgelbauer Stephan Trostheide aus Oelde wurde mit dem Abbau in Stuttgart sowie dem Transport und dem Aufbau in Nieukerk beauftragt. Da sie komplett abgebaut und alle Bestandteile neu zusammengefügt wurden, mache es durchaus Sinn, sie noch einmal zu weihen und so ganz offiziell der Kirchengemeinde in Kerken zur Verfügung zu stellen, erklärt Lüken. „Zum Lobe Gottes und zur Freude der Menschen“, fügt er an.