Orgelbauer Uwe Renard aus Kevelaer : Hoch hinaus für den Orgel-Klang

Uwe Renard reinigt die Orgel der Pfarrkirche. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aus mehreren hundert Pfeifen besteht die Orgel der Maria-Magdalena-Kirche in Geldern. Seit Beginn der Sommerferien reinigt Orgelbau-Meister Uwe Renard aus Kevelaer sie komplett – zum ersten Mal seit 15 Jahren.

Deutschland zählt weltweit zu den wichtigsten Ländern im Orgelbau und in der Orgelmusik. Doch wie in vielen Branchen auch, hat sich auch im Orgelbau-Handwerk die Zahl der Betriebe in den vergangenen Jahren immer weiter reduziert. 70, 80 Unternehmen Orgelbau-Betriebe gebe es noch in ganz Deutschland, schätzt Uwe Renard, Orgelbau-Meister aus Kevelaer.

Seit Beginn der Sommerferien arbeitet er in der St.-Maria-Magdalena-Kirche in Geldern, um die Orgel – gebaut im Jahr 1971 – zu reinigen. „Um eine Orgel zu erhalten, ist eine solche Maßnahme etwa alle 15 Jahre notwendig“, sagt Kantor Dieter Lorenz. Sechs Wochen lang werden alle Pfeifen ausgebaut, gereinigt, überholt und anschließend wieder eingebaut. Zwischen 25.000 und 30.000 Euro investiert die Pfarrgemeinde in die Arbeiten. Die Kosten muss sie komplett aus dem eigenen Haushalt tragen, das Bistum Münster beteiligt sich nicht. Denn es handelt sich um eine Maßnahme, die Sache der Gemeinde ist. Der Genehmigung des Bistums bedurfte es dennoch. Am Sonntag, 25. August, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Info Wie wird man Orgelbauer? Foto: Adrian Terhorst Beruf In Deutschland trägt der Beruf die vollständige Bezeichnung Orgel- und Harmoniumbauer. Die Ausbildung erfolgt einerseits in einer Orgelbauwerkstätte und andererseits an der Bundesfachschule für Instrumentenbau in Ludwigsburg. Dort werden auch regelmäßig Kurse für angehende Meister angeboten, die ihre Prüfung vor der Handwerkskammer Stuttgart ablegen.

Zwar wird die Orgel in der Maria-Magdalena-Kirche jedes Jahr gewartet, doch es ist nicht zu verhindern, dass im Laufe der Zeit Staub in die Orgel-Pfeifen kommt. Dadurch verändere sich langfristig der Klang, sagt Renard. „Für den Laien sind die Veränderungen der Tongebung aber nur schwer hörbar, aber durch den Staub ändert sich zum Beispiel die Lautstärke.“ Wird die Orgel gespielt, sei der Druck jedenfalls nicht so hoch, dass der Staub aus den Pfeifen herausgeblasen werde. Zuletzt gereinigt wurde die Orgel in der Gelderner Kirche während der Renovierung der Maria-Magdalena-Kirche vor knapp 15 Jahren.

Deshalb sei es jetzt an der Zeit gewesen, die Arbeiten wieder durchzuführen. „Sonst lohnt es sich irgendwann nicht mehr“, sagt Orgelbauer Renard. Er vergleicht die Reinigung einer Orgel gerne mit einer Autoreparatur. „Die Orgel zu warten und zu stimmen, ist wie ein regelmäßiger Ölwechsel beim Auto“, sagt der 53-Jährige. „Die Reinigung aller Pfeifen ist hingegen wie eine große Inspektion, die alle paar Jahre notwendig wird.“

Fast jede Pfeife muss Renard ausbauen, um sie zu reinigen. Mehrere hundert sind es insgesamt. Lediglich die ganz großen, die etwa sechs Meter langen Pfeifen bleiben eingebaut. Gesäubert werden alle mit einer Bürste beziehungsweise die kleineren mit einem kleinen Pinsel, sowohl von innen als auch von außen. Damit das Material nicht angegriffen wird, verwendet der Kevelaerer ein leichtes Reinigungsmittel.

Neben den Pfeifen werden auch der Spieltisch und die Elektronik der Orgel überprüft. Die Register – so werden die einzelnen Reihen von Pfeifen der gleichen Bauart genannt – baut er, nachdem er sie gesäubert hat, nach und nach wieder ein, ehe er die nächste herausnimmt. Knapp 30 Register hat die Orgel. Auf diese Weise kann die Orgel über die kompletten sechs Wochen eingeschränkt gespielt werden.

Neben Uwe Renard gibt es im Kreis Kleve nur noch den traditionsreichen Betrieb Orgelbau Romanus Seifert & Sohn, ebenfalls mit Sitz in Kevelaer. Dort hat er im Jahr 1984 auch seine Ausbildung als Orgelbauer begonnen. Zuvor hatte er bereits eine Tischlerlehre gemacht, orientierte sich danach aber um. 1992 schloss er die Meisterprüfung ab, fünf Jahre später wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit.

Die Tätigkeitsfelder in seinem Beruf haben sich im Laufe der Zeit jedoch immer mehr verschoben. „Heutzutage werden kaum noch Orgeln neu gebaut“, sagt der 53-Jährige. Eine Orgel neugebaut, hat er zuletzt vor knapp drei Jahren in Kleve. Müsste zum Beispiel die Orgel in der Maria-Magdalena-Kirche in Geldern neugebaut werden, „würde das bestimmt mehr als 750.000 Euro kosten“, schätzt der Kevelaerer. Das müsste eine Gemeinde über Spendengelder zum Beispiel aber erst einmal stemmen. „Mittlerweile bin ich eher damit beschäftigt, Orgeln umzubauen, zu reinigen, zu warten oder zu stimmen“, sagt Renard, der in einem Umkreis von knapp 80 Kilometern arbeitet.

Mitunter erlebt er auch Kurioses: „Einmal habe ich in Altkalkar in dem Bereich, wo sich die Technik befindet, zum Beispiel eine tote Taube in der Orgel gefunden“, sagt Renard. „Dass Vögel in Kirchen fliegen, kommt öfters vor, aber wie sie in die Orgel kam, weiß ich auch nicht.“

Die Orgel in der Maria-Magdalena-Kirche ist auch nicht die einzige Gelderner Orgel, um die sich Renard kümmert. 1999 kümmerte er sich auch um den Abbau der Orgel in der Kapuzinerkirche, die er anschließend in der ebenfalls heute nicht mehr existierenden Adelheidkirche wiederaufgebaut hat. Und als die Adelheidkirche geschlossen wurde, baute erneut Renard die Orgel ab, die er danach in Hildesheim-Ochtersum ein weiteres Mal wieder aufgebaut hat. Die Orgel wartet er auch heute noch.

