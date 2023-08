Chorkonzert in St. Urbanus Winnekendonk Oratorium führt zu den Anfängen der Menschheit

Die Kirchenchöre der Gemeinden St. Urbanus Winnekendonk und St. Petrus Wetten führen am Sonntag, 3. September, um 19 Uhr zusammen mit den Young Voices der Gemeinde St. Antonius Kevelaer das Oratorium „Adam“ in der Pfarrkirche St. Urbanus in Winnekendonk auf. Nach der „Spur von morgen“ ist es das zweite Oratorium von Gregor Linßen. Die Uraufführung fand im vergangenen Jahr in den Basilika San Francesco in Assisi statt.