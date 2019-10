Analyse : Straelen – Angriff auf die CDU-Hochburg

Hans-Josef Linßen (CDU) wird nach der Kommunalwahl 2020 nicht mehr Bürgermeister sein. Die Straelener Opposition will einen gemeinsamen Kandidaten zum Nachfolger machen.

Straelen Die Opposition stellt einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten auf. Es ist der wiederholte Versuch, die Mehrheiten zu ändern.

Der Name soll erst in einigen Tagen bekanntgegeben werden. Doch es wird einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten der vier Straelener Oppositionsparteien und -wählergruppen geben. Diese Willensbekundung steht auf der Einladung zum Informationsgespräch, bei dem Freie Wähler, FDP, GO/Grüne und SPD den Mann beziehungsweise die Frau ihres Vertrauens vorstellen möchten.

Damit wissen die Wähler in ­Straelen bei der Opposition wesentlich früher, woran sie sind, als bei der CDU. Die ist nach dem Verzicht von Bürgermeister Hans-Josef Linßen auf eine erneute Kandidatur bekanntlich noch auf der Suche. Das Verfahren ist offen auch für parteilose Interessenten. Diese und willige CDU-Mitglieder können sich bis einschließlich 17. November beim Stadtverbandsvorsitzenden Jannis Delbeck melden. Danach müssen die Bewerber bei Vorstellungsrunden im Stadtverband Straelen ihre Motivation darlegen und vorstellen, wie sie die Stadt in den nächsten Jahren voranbringen wollen. Im März 2020 soll dann die Aufstellungsversammlung stattfinden, bei der die CDU-Kandidatin oder der Kandidat für das -Bürgermeisteramt im Rahmen einer Mitgliederversammlung nominiert wird.

Bis dahin wird der Kandidat der Opposition also schon ein paar Monate Zeit gehabt haben, sich und seine Ideen in Straelen bekannt zu machen. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Und nicht nur aus diesem Grund sind die Chancen, die absolute Mehrheit der Christdemokraten im Straelener Stadtrat zu brechen, so gut wie nie zuvor.