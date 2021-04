Neuer Eigentümer im Gewerbegebiet Kapellhof in Veert : Opheis verkauft Hallen in Veert

Veert Die „Exeter Property Group“ zählt zu den weltweit führenden Investment Managern für Logistikimmobilien. Jetzt hat sie sich Lagerhallen im Veerter Gewerbegebiet gesichert, die vom Textilhändler „Styleboom“ genutzt werden.

Die „Exeter Property Group“, einer der weltweit führenden Investment Manager für Logistikimmobilien, hat die kürzlich fertig gestellte Logistikimmobilie in Veert von der örtlichen Opheis-Gruppe erworben. Die Liegenschaft auf dem gut 24.500 m² großen Grundstück verfügt über insgesamt 10.000 m² Nutzfläche, aufgeteilt in drei Hallenschiffe. Das Lager wird von „Styleboom“ genutzt. Bernhard Scheer von der „Exeter Property Group“: „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Zusammenarbeit. Ein wichtiger ergänzender Ankauf im Grenzgebiet Deutschlands und der Niederlande, um die grenzüberschreitende Nachfrage verstärkt zu bedienen.“ Die Transaktion wurde von den Beratern der RED Property GmbH & Co. KG begleitet. Michael Lenzen, Managing Partner der RED Property: „Die Transaktion unterstreicht die Attraktivität des Logistikimmobilienmarktes am Niederrhein, der zuvor schon durch das Fraunhofer Institut als ein Champion-Logistikstandort in Deutschland identifiziert wurde.“