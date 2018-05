Geldern : Opfer außer Lebensgefahr - Täter weiter auf der Flucht

Geldern Es gibt Neues zum Tathergang und zum Gesundheitszustand des Opfers in Sachen Schussabgabe in Geldern. Nach Auskunft der Polizei befindet sich der Täter nach wie vor auf der Flucht und ist vermutlich im Besitz einer Schusswaffe. Das Opfer befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr, sein gesundheitlicher Zustand wurde als stabil bezeichnet. Der Verletzte ist vernehmungsfähig und wird von Beamten der Mordkommission befragt.

Die Tat habe sich wie folgt abgespielt: Ein vermeintlicher Handyverkäufer erschien mit drei Begleitern in der Nacht zum Sonntag an dem Haus auf der Wichardstraße und klingelte dort. Der Vater des späteren Opfers öffnete. Es kam zu Unstimmigkeiten zwischen den Personen, die in einer Rangelei endete. Der 22-jährige Sohn kam dazu und wurde von einem Schuss aus einer Waffe getroffen. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und in einer Spezialklinik notoperiert. Hinweise zum Täter, seinen Begleitern und zur Waffe wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht angeben. Die Schusswaffe wurde durch die Kriminalbeamten am Tatort nicht gefunden, so dass davon ausgegangen werden muss, dass der Flüchtige sich weiter im Besitz der scharfen Waffe befindet. Nach dem Haupttäter und seinen Begleitern wird gefahndet, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

(ütz)