Gewerbegebiet Geldern: Open-Air-Party holt Schlager-Stars nach Geldern

Geldern Etwa 15 Stimmungsmusiker versammelten sich für den guten Zweck. Die Einnahmen gehen größtenteils an „Castra Nova“.

Richtig unterhaltsame Schlager-Musik, Pommes, Bratwurst, kalte Getränke, Crêpes, und all das teilte man mit Freunden. Was gibt es Besseres, um sich lebendig zu fühlen? Genau darum ging es am Samstagabend beim großen Open-Air-Festival im örtlichen Gewerbegebiet.

Da Mulders seit zwei Jahren für das Sommerlager „Castra Nova“ am Holländer See kocht, war ihm auch direkt klar, wem der Großteil der Einnahmen gespendet werden sollte. „Ich wollte einen guten Zweck, wo ich 100 Prozent für einstehe“; so Mulders. „Als Eric zum ersten Mal die Open-Air-Party erwähnte, dachte ich noch: ‚Schaun wir mal, was das gibt.‘ Aber was jetzt daraus geworden ist, das ist unglaublich“, freute sich am Samstagabend Michael Krenn, der Leiter des Sommerlagers.