Olympische Spiele in Paris Super-Platzierung für Bogenschützin Michelle Kroppen

Für die hieß es dann auch am Donnerstag schon: mitfiebern. Das Daumendrücken hat sich auf jeden Fall gelohnt. Michelle Kroppen gelangte in der Qualifikationsphase unter die Top Ten. Sie belegte bei den Frauen Platz sieben. Ihre Team-Kollegin Katharina Bauer landete auf Platz 27, Charline Schwarz vom deutschen Team auf Platz 45. Die Qualifikationsrunde entscheidet darüber, gegen wen die Bogenschützinnen in der K.o.-Runde antreten müssen. Das Verfahren ist folgendermaßen: Die Erstplatzierte tritt gegen die Letztplatzierte an, da es 64 Plätze gab, also gegen Platz 64. Die Zweitplatzierte tritt gegen Platz 63 an und immer so weiter.