Junge Hausärztin in traditionsreicher Praxis : Eine weitgereiste Medizinerin ist am Ziel

Die Chemie stimmt: Dr. Arne Kleinstäuber weiß die Zukunft bei seiner jungen Kollegin Olga Barduk in guten Händen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Vom Donau-Delta an die Niers: Die gebürtige Ukrainerin Olga Barduk bildet nach kurzer Hospitation mit dem Gelderner Hausarzt Dr. Arne Kleinstäuber eine Gemeinschaftspraxis und hat damit ihren Traumberuf gefunden. Sie hat an einem Modell teilgenommen, mit dessen Hilfe der Kreis Kleve junge Mediziner aufs Land locken möchte.

Was haben das Donau-Delta, das Schwarze Meer und die Niers miteinander zu tun? Sie bilden die geografischen Eckpunkte in der Biographie der jungen Ärztin Olga Barduk. Schon als Mädchen träumte sie in ihrem an der Donau gelegenen Heimatort in der Ukraine davon, den Menschen helfen zu können. In Varna, der bulgarischen Hafenstadt am Schwarzen Meer, absolvierte sie ein Medizinstudium. Und in Geldern an der Niers ist sie mit gerade einmal 32 Jahren heimisch geworden und geht ihrer Berufung nach.

„Schon als Studentin wollte ich gerne nach Deutschland, weil man hier ganz andere Möglichkeiten der Fortbildung hat“, erklärt die Internistin. Dieses Ziel verfolgte Olga Barduk mit einer großen Portion Ehrgeiz. Am Goethe-Institut lernte sie die deutsche Sprache, die die Ärztin mittlerweile ausgezeichnet beherrscht. Seit 2011 lebt die Medizinerin in Deutschland. Nach Stationen an der Rheinischen Landesklinik in Bedburg-Hau sowie Krankenhäusern in Duisburg-Fahrn und Kempen ist die gebürtige Ukrainerin jetzt in Geldern gelandet.

Info Hospitationsmodell im Kreis Kleve So funktioniert’s Niedergelassene Ärzte im Kreisgebiet können beim Kreis Fördermittel in Höhe von bis zu 8000 Euro beantragen. Im Gegenzug machen sie junge Mediziner vier Wochen lang mit den vielfältigen Aufgaben eines Hausarztes vertraut.



Voraussetzung Die Hospitanten müssen eine abgeschlossene Facharzt-Ausbildung vorweisen.

Ziel Der Kreis Kleve möchte die ärztliche Versorgung in ländlichen Gebieten auf Dauer sicherstellen.

Genau gesagt in der traditionsreichen Praxis von Dr. Arne Kleinstäuber am Südwall. Dort kann Olga Barduk jener Mission nachgehen, von der sie schon seit langer Zeit erfüllt ist. Endlich ist sie Hausärztin. „Das ist genau das Richtige für mich. Die Tätigkeit in einem Krankenhaus ist vergleichsweise anonym. Als Hausärztin kann ich meine Patienten richtig kennenlernen und oftmals über einen langen Zeitraum begleiten. So stelle ich mir meinen Beruf im Idealfall vor“, sagt Barduk.

Ihr Ziel hat die Medizinerin unter anderen mit Unterstützung des Kreises Kleve erreicht. Dieser möchte mit seinem „Hospitationsmodell“ – so etwas wie ein bezahlter Probemonat – junge Mediziner in die ländliche Region locken. Auf diese Weise landete Olga Barduk am 1. April in der Praxis von Dr. Kleinstäuber – für alle Beteiligten eine „Win-win-Situation“. „Ich habe mich hier auf Anhieb wohlgefühlt. Es gab ja auch sofort viel zu tun, weil viele Menschen wegen des Coronavirus in großer Sorge waren und sind“, erklärt die Ärztin.

So fiel es ihr überhaupt nicht schwer, sich am Ende der Hospitation für eine Zukunft in Geldern zu entscheiden. „Geldern ist eine schöne Kleinstadt mit vielen sehenswerten Gebäuden. Und überall sind die Wege kurz“, erklärt die charmante Medizinerin, die sicher auch im Tourismusbüro der „LandLebenStadt“ einen Job gefunden hätte. Ein weiterer wichtiger Grund für die Entscheidung „pro Geldern“: Olga Barduk ist im Nebenberuf stolze Mutter von Zwillingen. Und die beiden ein­einhalb Jahre alten Jungs sollen lieber in einer beschaulichen Umgebung als in einer Großstadt aufwachsen.

Auch ihr Chef ist von seiner jungen Kollegin ganz begeistert. „Vom ersten Tag an hat Frau Barduk ihre Arbeit ganz ausgezeichnet gemacht. Die Chemie stimmt einfach“, lobt Dr. Arne Kleinstäuber, der mit Olga Barduk ab sofort eine Gemeinschaftspraxis bildet. Im nächsten Jahr folgt dann der Umzug ins neue Ärztehaus direkt gegenüber.

Während seine Kollegin gerade Neuland betritt, ist der 61-Jährige Hausarzt in dritter Generation. „Firmengründer“ Ernst Schild bezog die Praxis am Südwall im Jahr 1919 und war bis 1964 für seine Patienten da – erst im hohen Alter von 77 Jahren legte er das Stethoskop zur Seite. Seit 1957 hatte er Unterstützung von seinem Schwiegersohn Gero Kleinstäuber, seit langem setzt Arne die stolze Tradition fort. „Mein Großvater war damals auch noch als Geburtshelfer bei den klassischen Hausgeburten im Einsatz und hat unzähligen Geldernern dabei geholfen, zur Welt zu kommen“, erzählt der Enkel.