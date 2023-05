Spannendes Duell beim Vogelschießen Olaf Neuhausmann ist Kapellens König

Neben den Schießwettbewerben sorgte Clown Pepe für beste Unterhaltung. Eine riesige Hüpfburg kam bei den Kindern gut an. Der Musikverein Concordia Kapellen sorgte mit seinen Beiträgen für einen gelungenen Rahmen. Speisen und Getränke stärkten Schützen wie auch die zahlreichen Gäste aus dem Fleuthdorf und der näheren und weiteren Umgebung. Schon bald beginnen die Vorbereitungen für das Schützenfest vom 16. bis 19. Juni auf dem Kapellener Markt. Los geht es am Freitag mit einer 80er/90er-Jahre-Disco; am Samstag stehen Umzug und Königsgalaball auf dem Festkalender; am Sonntag gibt es traditionell einen Dämmerschoppen mit dem Musikverein; am Montag lockt wieder der Kirmeskaffee.